Accident frontal à Ouffet: le motard est décédé

On en sait plus sur l’accident survenu dimanche à Ouffet. Le motard aurait dévié de sa trajectoire dans un tournant et percuté la voiture d’une automobiliste qui venait en sens inverse

Ce dimanche, un motard âgé de 29 ans et originaire de Seraing est décédé à la suite d’un accident frontal qui s’est déroulé à Ouffet.

Il était 18 h 40 lorsque la police de la zone Condroz a été avertie d’un accident de la route qui venait de se produire sur la N 654 à Ouffet.

Peu avant, une automobiliste âgée de 64 ans qui conduisait une Volvo grise de type XC 40 et originaire de Hamoir circulait sur la route entre Comblain-au-Pont et Hamoir. Elle s’est retrouvée dans un tournant alors que deux motos arrivaient en face de son véhicule.

La première moto a négocié son tournant, mais la seconde aurait dévié de sa trajectoire, franchi la ligne blanche et s’est retrouvée face à la voiture. L’automobiliste a déclaré avoir tenté d’éviter le motard, mais sans succès. Le choc a été violent.

Le motard a été grièvement blessé. Il a été pris en charge par l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne et conduit au CHU de Liège. L’homme est décédé des suites de ses blessures. La conductrice a été légèrement blessée.

Le parquet de Liège a été avisé des faits. La route a été déviée pendant un certain temps pour permettre le travail des secours. Un expert automobile a été envoyé sur place. Ce dernier devra tenter d’éclaircir les circonstances exactes de l’accident.