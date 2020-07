Arrestation à Ixelles d’un suspect pour 11 cambriolages depuis fin juin

Un cambrioleur a été interpellé ce jeudi à Ixelles. Il est soupçonné d’avoir commis 11 vols depuis fin juin.

BRUXELLES 13/07 (BELGA)

Un inspecteur de la police de Bruxelles-Ixelles a interpellé jeudi, vers 17h40, sur la chaussée d’Ixelles, R.A., 37 ans, sur base de la description d’un auteur de 7 cambriolages entre les 6 et 9 juillet transmise aux équipes de terrain de la zone, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles.

Il a été mis à la disposition des autorités judiciaires et a été inculpé de vols avec effraction et violences.

Le suspect est déjà connu de la police pour 39 méfaits, dont environ la moitié concerne des vols qualifiés.

Lors de son interpellation, la fouille a permis de trouver sur lui 400 euros en liquide et une montre estimée à 11.000 euros. Il s’est avéré que cette dernière avait été volée lundi passé chez un particulier habitant avenue Louise.

Un peu plus tôt cette même nuit, le cambrioleur recherché avait fracturé la porte d’un immeuble abritant en son rez-de-chaussée un restaurant et s’était emparé des 200 euros contenus dans la caisse. Il avait ensuite visité les étages sans succès. L’auteur des méfaits ayant crié ‘Police’devant une porte d’un logement fermé à clé, un procès-verbal du chef d’usurpation de fonction a été dressé.

Lors de l’exécution du mandat de perquisition au domicile de la mère de R.A. à Saint-Josse-ten-Noode, les policiers ont notamment trouvé près de 5.300 euros, un vélo volé, un taser et près de 5 grammes de cannabis conditionnés.

Lors de son audition, le suspect a reconnu que la somme saisie provenait des bénéfices tirés des objets volés. Il a également avoué être l’auteur de 11 vols et tentatives de vols, parmi lesquels les 7 commis entre le 6 et le 9 juillet à Ixelles et un autre le 1er juillet à Bruxelles. Le premier de la série qui a eu lieu dans un complexe de bureaux ne remonterait qu’à fin juin.