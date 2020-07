Gabor Bukran est le nouveau coach de Couvin

Couvin vient de dévoiler le nom du coach pour son équipe première. Il s’agit de Gabor Bukran, qui succédera donc à Olivier Defresne, parti pour des raisons privées.

Le club fagnard n’a pas tardé avant de trouver un successeur à Olivier Defresne, qui a annoncé la semaine dernière son départ, pour des raisons privées. Le prochain T1 de Couvin sera Gabor Bukran, ancien joueur très connu du Namurois, et qui connaît d’ailleurs bien le club fagnard pour y avoir joué quelques années. L'homme était également passé dans la région par les clubs de Namur, Walhain et Onhaye. Mais a aussi connu quelques aventures européennes, notamment en Angleterre (Wigan, Walsall) et en Espagne (Xerez, Córdoba). En Belgique, cet ancien milieu de terrain né en Hongrie avait connu la D1 avec Charleroi puis plus tard l'Antwerp.

Gabor Bukran entrera très rapidement en fonction, car la reprise des entraînements est toute proche pour les Fagnards. Ce sera sa première expérience en tant que T1.

Plus d’informations dans votre journal de ce mardi 14 juillet.