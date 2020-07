Un motard de Mouscron perd la vie suite à un accident frontal

Une violente collision frontale survenue dimanche après-midi a coûté la vie à un Mouscronnois âgé de 68 ans.

Le drame s’est produit dimanche, vers 14 h 30 lorsqu’un motard est entré en collision frontale avec une voiture, sur la route sinueuse entre Ypres et Warneton.

L’accident s’est déroulé à quelques encablures de la frontière avec la Wallonie. Le motard a été conduit à l’hôpital d’Ypres, dans un état entre la vie et la mort. Il est malheureux décédé des suites de ses blessures. La victime, un homme âgé de 68 ans, était originaire de Mouscron.

Un représentant du parquet est descendu sur place et la route a été bloquée de longues heures. à la famille et aux proches de la victime, notre journal adresse ses plus sincères condoléances.