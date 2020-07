PHOTOS | Y aura pas que le «temple de la bière» à la Bourse: 5,5 millions pour rénover son patrimoine

PHOTOS | 5,5 millions d’euros ont été débloqués pour la rénovation patrimoniale de la Bourse. Le site archéologique médiéval «Bruxella 1238» est concerné. De quoi réhabiliter la rue de la Bourse adjacente au bâtiment, peu praticable.

Le Gouvernement bruxellois a libéré fin juin 5,5 millions d’euros pour la rénovation de la Bourse et des ruines archéologiques «Bruxella 1238», site médiéval comprenant la sépulture du Duc Jean Ier de Brabant. De quoi restaurer le patrimoine de l’emblématique bâtiment du centre de Bruxelles, dont la transformation en «temple de la bière» doit débuter cet été.

L’intérieur retrouvera ses couleurs originelles. Robbrecht en Daem – BEAU – Popoff «Tout le monde connaît désormais le projet de “temple de la Bière”. Mais le travail de restauration du patrimoine abrité dans ce bâtiment s’annonce tout aussi exceptionnel», assure Pascal Smet, Secrétaire d’État bruxellois au Patrimoine (one.brussels). «La Bourse est un patrimoine et le lieu d’échange de toutes les émotions des Bruxellois. Nous allons rendre au bâtiment sa grandeur d’origine».

La rehausse du musée disparaîtra

Ainsi, des éléments originaux comme les façades, les espaces intérieurs et les ornements seront rénovés. «La grande salle au rez-de-chaussée et les salons les plus importants aux étages seront restaurés en respectant les couleurs et la finition du plan originel», explique un communiqué.

La rue de la Bourse sera débarrassée du toit de verre sur le site archéologique, auquel des corbeilles permettront toutefois de jeter un coup d’œil. Robbrecht en Daem – BEAU – Popoff

On accédera au site «Bruxella 1238» via la Bourse. Robbrecht en Daem – BEAU – Popoff «La rénovation entière du site archéologique “Bruxella 1238”, sous la rue de la Bourse, fait également partie intégrante du projet. Le site rénové sera accessible via la Bourse». Ainsi, la rehausse vitrée du toit de ce musée archéologique relativement disgracieuse disparaîtra de la rue de la Bourse, qui sera également réhabilitée. Des «corbeilles» permettront aux passants de jeter un œil sur les vestiges depuis le pavé.

Pour rappel, le chantier aboutira sur une Bourse totalement ouverte. Sa nef centrale se transformera en une galerie reliant place de la Bourse et rue au Beurre, avec une voie directe vers la Grand-Place.