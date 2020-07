L’actrice Kelly Preston, épouse de John Travolta, est décédée à l’âge de 57 ans

John Travolta a annoncé la triste nouvelle ce lundi matin sur les réseaux sociaux: sa femme, l’actrice Kelly Preston, est décédée.

«C’est avec le cœur très lourd que je vous informe que ma belle épouse Kelly a perdu sa bataille de deux ans contre le cancer du sein. Elle a mené un combat courageux avec l’amour et le soutien de tant de personnes», a écrit John Travolta sur Facebook et Instagram, ajoutant qu’il allait «prendre un peu de temps pour être là pour mes enfants qui ont perdu leur mère».

Kelly Preston a eu trois enfants avec John Travolta, dont l’aîné est décédé en 2009 à l’âge de 16 ans. Elle a joué dans une quarantaine de films dont «Jerry Maguire» et «Jack Frost». On a aussi pu la voir dans le clip «She will be loved» du groupe Maroon 5.