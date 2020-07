Soleil, pluie, nuages: quel type de temps la semaine prochaine?

Du soleil, de la pluie et du soleil. On fait le point sur ce qui nous attend la semaine prochaine côté météo.

Soleil et cumulus se partageront le ciel dimanche après-midi avec des maxima allant de 18 à 23 degrés. Lundi, le temps sera à nouveau assez ensoleillé avec quelques cumulus et des températures variant entre 20 et 24 degrés. La nébulosité sera ensuite plus abondante, mardi, avec de la pluie ou quelques averses et de 16 à 21 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le temps restera variable mercredi et jeudi, mais une amélioration s’annonce fin de semaine, avec des températures estivales le week-end prochain.

Lundi, le temps sera donc assez ensoleillé et quelques cumulus se reformeront à nouveau en cours d’après-midi. Les maxima varieront entre 20 degrés dans les Hautes Fagnes et 23 degrés dans le centre du pays.

De la pluie dès mardi

Mardi, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses depuis l’ouest. Les températures ne dépasseront pas les 16 degrés en Hautes-Fagnes et 21 degrés dans l’extrême sud du pays.

Mercredi, les nuages seront encore assez nombreux et porteurs de quelques averses. Il fera plus frais avec des maxima de 15 à 20 degrés.

Jeudi, le ciel restera changeant et l’IRM prévoit encore quelques averses isolées. Les températures, toujours un peu trop fraîches pour la saison, seront comprises entre 17 et 21 degrés.

Vendredi, le temps sera généralement sec sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. On gagnera quelques degrés avec des maxima de 18 à 23 degrés.

Samedi, les éclaircies seront plus larges encore et les températures, en hausse, atteindront des valeurs de 19 à 25 degrés, qui iront même jusqu’à 27 degrés dimanche.