Les 28e Rencontres musicales internationales auront lieu du 24 au 27 août

Les sessions pour instrumentalistes s’étaleront du 25 au 27 août, la journée du 24 août étant réservée aux master-classes de chant.

La 28e édition, «aménagée», des Rencontres musicales internationales d’Enghien (IMUSE) aura lieu du 24 au 27 août prochains au château d’Enghien, avec la participation d’une vingtaine d’étudiants aux talents déjà confirmés et d’un nombre «allégé» de professeurs, compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, annoncent les organisateurs.

Il s’agit en ces temps difficiles de soutenir de jeunes musiciens talentueux affectés matériellement par les effets de la crise du Covid-19, soulignent ces mêmes organisateurs, précisant que chaque étudiant participant bénéficiera d’une bourse. L’affiche des concerts met à l’honneur de grands compositeurs tels Johannes Brahms, Wolfgang-Amadeus Mozart, Maurice Ravel et Georges Enescu.

Cet événement, baptisé cette année en vertu des circonstances, ‘Encounters 2.0’, permet à des musiciens de premier plan de mettre leur expérience au service de jeunes artistes dans des domaines aussi étendus que le chant, le violon, le violoncelle, l’alto, le piano et, d’une manière plus générale, la musique de chambre.

Les professeurs invités ne sont autres que le pianiste Jean-Bernard Pommier, le violoniste Philippe Graffin, les violoncellistes Amy Norrington, Marie Hallynck et Justus Grimm, la contrebassiste Uxia Martinez Botana, l’altiste Wilfried Strehle ainsi que les professeurs de chant Nadine Denize et Daniel Ottevaere.

Seuls une vingtaine d’étudiants résidant en Belgique, mais de nationalités diverses, ont été retenus pour l’occasion et, parmi eux, la violoniste belge Alexandra Cooreman et le ‘Quatuor Karski’ (Pologne, en résidence à la Chapelle musicale Reine Elisabeth). Mais aussi Clément Holvoet (alto) et la soprano française Gabrielle Philiponet.

Chaque année, les professeurs et étudiants se produisent ensemble ou séparément dans le prestigieux cadre du château d’Enghien. Les concerts seront enregistrés et passeront en streaming sur le site internet www.musicalenghien.com.