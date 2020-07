Inde: bond record des nouvelles contaminations

L’Inde a rapporté dimanche un nouveau record du nombre de nouvelles contaminations, avec 28.637 infections au Covid-19 rapportées en 24 heures.

Selon le dernier bulletin du ministère de la Santé indien, le géant asiatique compte un total de 849.553 contaminations avérées au coronavirus et 22.674 morts, dont 551 décès depuis samedi 8h00.

Une note positive tout de même: le taux de guérison a atteint près de 63%. Plus de 500.000 patients qui ont contracté le Covid-19 sont guéris.

L’infection virale s’est propagée de plus belle en Inde le mois dernier, alors que le confinement a été assoupli et que le travail a repris dans les usines, commerces et bureaux.

Les 100.000 derniers nouveaux cas ont été rapportés en quatre jours.

Le politique défend sa stratégie

Le ministre des Affaires extérieures Subrahmanyam Jaishankar a toutefois défendu la stratégie de l’Inde pour lutter la pandémie, en réponse aux critiques adressées au gouvernement. «Dans notre cas, en reconnaissant nos capacités et nos limites, nous avons choisi de nous appuyer très largement sur la distanciation sociale. (...) Nous avons confiné très tôt, nous avons très rapidement restreint les voyages et le résultat est que, trois mois plus tard (...) si la charge de travail est importante aujourd’hui, elle ne l’est pas proportionnellement à la population.»

L’Inde, avec ses 1,3 milliards d’habitants, représente environ 12% des cas de Covid-19 dans le monde, un taux qui devrait augmenter. Cela fait du pays le troisième le plus touché par la pandémie, après les États-Unis et le Brésil, en termes de nombre de contaminations.