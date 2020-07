La piscine de Leuze rouvrira ses portes mercredi

La piscine communale de Leuze est prête à rouvrir ses portes. On n’attend plus que les résultats d’un test bactériologique.

Le bassin de natation de l’avenue des Sports va enfin sortir de sa torpeur en accueillant de nouveau les nageurs. On imagine leur impatience après des mois de privation liée à la crise sanitaire.

Nettoyée et désinfectée de fond en comble, l’infrastructure communale rouvrira ses portes ce mercredi. «Tout est prêt en termes de procédures, assure Nicolas Dumont, le président de la Régie communale autonome. Le PH et le niveau de chlore sont bons tandis que le test de légionellose s’est avéré négatif. Il ne nous manque plus que les résultats du test bactériologique de l’eau, qui sont attendus ce lundi. » Depuis que le conseil national de sécurité a autorisé la réouverture des piscines, dès le 1er juillet, le personnel du bassin leuzois travaille d’arrache-pied, que ce soit pour l’entretien du bassin, dont l’eau verdâtre a été renouvelée pour passer au bleu, ou la mise en place d’un protocole «coronavirus».

Pas plus de 50 personnes dans l’eau

De nombreux aménagements ont ainsi été effectués à l’intérieur de la piscine en vue de garantir un niveau de sécurité maximal: système de fléchage pour éviter les croisements des utilisateurs, installation de plaques en plexiglas et de distributeurs de gels hydroalcooliques à l’entrée ainsi qu’en divers endroits…

Deux heures de nettoyage et désinfection par jour

N’imaginez donc pas pouvoir faire trempette dans les conditions «normales» d’utilisation de la piscine, dont la fréquentation sera fortement réduite: 50 personnes maximum dans l’eau.

«Les maîtres nageurs veilleront au respect de la distance de 1,5 m entre les nageurs. En outre, les horaires seront limités (du lundi au samedi de 15 h 30 à 19 h et le dimanche de 10 à 13 h), sachant que le personnel consacrera deux heures par jour au nettoyage et à la désinfection de la piscine. »

Pas plus d’une heure de baignade

Un système de réservation par téléphone, indispensable pour pouvoir accéder au centre aquatique, a été mis sur pied avec des rendez-vous toutes les trente minutes. Et il ne sera pas question de s’éterniser dans l’eau puisque le temps de baignade sera limité à une heure (avec douche obligatoire).

Le port du masque sera obligatoire jusqu’à la cabine, tant à l’entrée qu’en sortant de la piscine. Outre l’application des règles de distanciation physique, il est demandé aux nageurs de ne prévoir que le strict minimum. Aucun accessoire de sport ou de jeu (palmes, ballon…) ne sera toléré, tout comme les poussettes.

Pour les jeunes enfants, il faudra prévoir des brassards ou des bouées. À noter enfin que la cafétéria de la piscine restera fermée.