USA: nouveau record de cas en 24 heures

Les États-Unis sont le pays du monde le plus touché par le Covid-19, avec plus de 60.000 nouveaux cas recensés chaque jour et près de 135.000 décès depuis le début de l’épidémie.

Les États-Unis ont recensé samedi 66.528 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un nouveau record pour le pays, qui est le plus durement frappé au monde par la pandémie, selon l’Université Johns Hopkins.

Le nombre total de cas confirmés depuis le début de l’épidémie s’élève samedi à 3.242.073, selon cette université basée à Baltimore (est) et dont les bilans font référence. Le nombre de décès s’élève quant à lui à 134.729, soit 760 de plus que vendredi.