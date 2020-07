VIDÉOS | Watford s’impose pour la 100e Kabasele, Norwich relégué

Watford a décroché une victoire importante en vue du maintien face à Newcastle (2-1) samedi lors de la 35e journée de Premier League pour le 100e match de Christian Kabasele sous le maillot des Hornets. Le Diable Rouge a joué l’entièreté de la rencontre.

Newcastle prenait le meilleur départ dans la partie et ouvrait le score avec un but de Gayle sur corner (23e). Malgré quelques occasions franches en première période, Watford devait attendre la deuxième période pour inverser la tendance. Les Hornets pouvaient compter sur un doublé sur penalty de leur capitaine Troy Deeney (51e et 81e) pour décrocher un succès crucial en vue du maintien.

Le doublé pour Deeney ??

Le capitaine des Hornets offre 3 points prépondérants à ses couleurs dans la course au maintien en @premierleague 💥@WatfordFC - @Newcastle : 2-1 pic.twitter.com/bXaLMQZ3Mz — VOOsport (@VOOsport) July 11, 2020

DEENEY !!

Sur penalty, le buteur maison de @WatfordFC remet les 2 équipes à égalité ! La fin de match s'annonce intense 💥 #voosport pic.twitter.com/yjJCsv8Dg2 — VOOsport (@VOOsport) July 11, 2020

Norwich relégué après une saison en Premier League

Sèchement battu par West Ham à domicile 0-4 pour la 35e journée de Premier league, Norwich évoluera de nouveau en deuxième division la saison prochaine, après une seule saison parmi l’élite.

Le club du Norfolk confirme sa réputation de spécialiste de l’ascenseur. Il devient ainsi le seul club de l’histoire de la Premier League à avoir été rétrogradé à cinq reprises, en moins de trente ans.

La formation de Daniel Farke ne s’est pas remise de la longue suspension du championnat liée au coronavirus, puisqu’elle a perdu ses sept matches disputés depuis la reprise, mi-juin.

Le début de saison avait été plutôt encourageant, avec de bonnes dispositions affichées lors du tout premier match contre Liverpool, malgré la défaite (1-4), puis une victoire lors du premier rendez-vous à domicile, face à Newcastle (3-1). Au mois de septembre, Norwich avait même battu le champion en titre Manchester City (3-2), qui ne s’est jamais remis de cette première défaite dans la course au titre.

Norwich s’est finalement éteint à l’arrivée de l’automne, au même rythme que son avant-centre finlandais Teemu Pukki, qui a marqué plus de buts lors du premier mois de compétition (6) que lors des dix mois suivants (5).