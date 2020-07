Christian Brüls (Westerlo) proche d'un retour à l'AS Eupen

L'AS Eupen tente de ramener Christian Brüls au bercail. L'offensif germanophone est actuellement actif à Westerlo.

Un joueur de la Communauté germanophone à Eupen: voilà qui fera plaisir aux supporters du club eupenois. Et c'est tout à fait réaliste puisque l'intéressé nous a lui-même confirmé les contacts avec le club noir et blanc.

Christian Brüls, 31 ans, est originaire d'Amblève, au sud de la province de Liège.

Lancé par l'AS Eupen (2005-2008), l'offensif a souvent changé de club: Maastricht, Westerlo, La Gantoise, Nice, Rennes, le Standard de Liège puis un retour à Eupen en 2016 pour un an. En partant, Brüls avait fait savoir qu'il ne reviendrait plus au Kehrweg tant que le directeur sportif Josep Colomer serait là. Justement: la donne a changé. Josep Colomer ne fait plus partie du club et c'est Jordi Condom, qui fut l'entraîneur de Brüls à l'époque, qui chapeaute désormais la direction sportive.

Après son deuxième passage à Eupen, l'attaquant est passé par Chypre (Pafos), avant de se retrouver sans club et de rebondir à Westerlo, depuis l'hiver 2019.

Il est, aujourd'hui, proche d'un retour à Eupen. Si le transfert abouti, il s'agirait de son troisième passage à l'Alliance Sportive Eupen.

Christian Brüls est toujours sous contrat à Westerlo (2021). Il ne partira donc pas gratuitement...