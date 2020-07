Deux victoires pour Anderlecht face à Saint-Trond

Le RSC Anderlecht a remporté ses deux matches amicaux (deux fois 60 minutes) face à Saint-Trond samedi dans son centre d’entraînement à Neerpede. Les Bruxellois ont remporté la première rencontre 2-0 et la seconde 1-0.

Lors du premier match, le Sporting s’alignait avec Vincent Kompany, Michel Vlap ou encore Kemar Roofe, blessé en fin de saison dernière. Les Bruxellois s’imposaient 2-0 grâce à un but de Teixeira contre-son-camp (34e) et Kompany (56e).

Pour la deuxième rencontre, le RSCA alignait ses deux recrues estivales Timon Wellenreuther et Ilias Takadine mais aussi Adrien Trebel qui a joué 45 minutes. Antoine Colassin et Landry Dimata jouaient chacun 30 minutes à la pointe de l’attaque. Le jeune Takidine, arrivé cet été de Genk, inscrivait le seul but de ce deuxième match.

Les deux rencontres avaient été maintenues malgré un cas positif de coronavirus du côté de Saint-Trond avec le jeune Rein Van Helden. Les joueurs des deux camps seront tous testés après les matches.

Pour son prochain match amical, Anderlecht devrait affronter Saint-Étienne samedi prochain mais la rencontre n’a pas été confirmée. Le même jour, Saint-Trond sera opposé au Beerschot.