Fête de la Communauté flamande: Wilmès et Jambon assistent à un concert surprise de Will Tura

La Première ministre Sophie Wilmès (MR) et le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) ont assisté samedi matin à un concert surprise de Will Tura sur la Grand-Place de Bruxelles depuis le balcon de l’Hôtel de Ville.

Le bourgmestre Philippe Close (PS) et le ministre flamand pour Bruxelles Benjamin Dalle (CD&V) étaient également présents. «L’empereur de la chanson flamande» a été autorisé à lancer symboliquement la fête de la Communauté flamande avec son tube «Hoop doet leven» (L’espoir fait vivre).

Le 11 juillet est normalement un jour de festivités à Bruxelles, qui y attire plusieurs milliers de Flamands et de curieux dans la capitale. Avec le coronavirus, celles-ci sont cependant complètement différentes. Ce n’est donc pas un hasard si Will Tura a fait résonner sa célèbre chanson sur la Grand Place.

«En ce jour symbolique, nous voulons, en tant que gouvernement flamand, souligner les liens étroits entre Bruxelles et la Flandre. Avec la performance surprise de Will Tura, nous souhaitons également remercier tous les habitants de Flandre et de Bruxelles pour leur résilience pendant cette crise du coronavirus. Ce n’est pas encore fini et nous devons donc continuer à nourrir l’espoir», explique le ministre Dalle.

Ce 11 juillet sera tout de même célébré, mais de manière limitée, à Bruxelles ce samedi. Sous la direction du Brussels Philharmonic, il y aura des représentations surprises dans la capitale tout au long de la journée et, comme d’habitude, il y aura aussi des promenades guidées et des activités pour les enfants. La journée se clôturera par un concert intime en soirée à l’Ancienne Belgique pour 200 membres du personnel soignant.