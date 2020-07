Des subsides en plus de la Loterie pour 17 institutions et le Comité paralympique belge

La Loterie Nationale va accorder des subsides supplémentaires pour un total d’un million d’euros à 17 institutions ainsi qu’un bonus de 125.000 euros en faveur du Comité paralympique belge, annonce samedi David Clarinval (MR), ministre en charge de la Loterie.

Le conseil des ministres a, en effet, approuvé vendredi la répartition définitive des subsides pour 2019 ainsi que le projet de partage de ceux-ci pour cette année.

La Loterie Nationale a octroyé 185,3 millions d’euros à une série d’organismes et associations, apparait-il après clôture des comptes 2019. Sur proposition du ministre qui en a la tutelle, il a été décidé de répartir un reliquat d’un peu plus d’un million d’euros qui restait non attribué, en raison de l’absence d’un gouvernement de plein exercice l’an dernier.

En pratique, les 17 bénéficiaires de cet argent se voient octroyer un montant supplémentaire correspondant à 7% de leur subside annuel, explique David Clarinval. Cela permettra par exemple de les aider à faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire. Parmi ces institutions, on retrouve la Croix-Rouge, Child Focus, Parents d’enfants victimes de la route, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes ou encore le WWF Belgium.

Grâce à la relative stabilité des activités de la Loterie, des subsides identiques à ceux inscrits provisoirement en 2019 ont par ailleurs pu être maintenus en 2020, pour un montant total de 185,3 millions d’euros. Ils permettront de soutenir de nombreuses associations dans les domaines de la culture, du sport, de la recherche scientifique et des actions de solidarité.

Le Conseil des ministres a également marqué son accord dans ce cadre pour porter à 375.000 euros le subside octroyé au Comité paralympique belge, soit une augmentation de 125.000 euros. Cela afin de combler l’écart proportionnel avec celui dont bénéficie le Comité olympique et interfédéral belge (COIB).