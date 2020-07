Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce samedi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce samedi 11 juillet.

LÉGENDE Belgique Monde Sport Culture Buzz

Le nombre moyen d’infections augmente de 4% en Belgique

Le nombre moyen quotidien d’infections a augmenté de 4% durant les 7 derniers jours, selon les données publiées sur le site internet de l’Institut de santé publique Sciensano. Les autres indicateurs continuent, eux, de diminuer.

+ LIRE ICI

Masque obligatoire dans les commerces: qui va contrôler?

Dès ce samedi, les masques seront obligatoires dans les commerces, musées… Mais qui va s’occuper des contrôles?

+ LIRE ICI

«La situation n’est pas revenue à la normale à l’hôpital d’Eupen»

Le Docteur Frédéric Marenne, médecin en chef de l’hôpital d’Eupen, est persuadé qu’on va devoir vivre avec le coronavirus.

+ LIRE ICI

63.000 nouvelles contaminations aux USA, 70.000 morts au Brésil

Le Brésil et les États-Unis enregistrent le plus de cas de contaminations et de décès au monde.

+ LIRE ICI

4.000 volontaires pour tester un vaccin en Allemagne

Environ 4.000 personnes se sont portées volontaires pour une étude sur un vaccin contre le coronavirus à l’hôpital universitaire de Tubingue, en Allemagne. Une partie des tests menés par la société CureVac aura également lieu en Belgique.

+ LIRE ICI

Emirates pourrait supprimer jusqu’à 9.000 emplois

La compagnie aérienne Emirates a réduit de 10% ses effectifs en raison de la pandémie de Covid-19, mais les suppressions d’emplois pourraient atteindre 15%, soit 9.000 postes, a indiqué son PDG dans une déclaration publiée samedi.

+ LIRE ICI

L’Union Berlin veut remplir son stade à l’aide de 22.000 tests

L’Union Berlin espère pouvoir jouer le premier match de la Bundesliga, le 18 septembre, dans un stade rempli.

+ LIRE ICI

La Copa Libertadores reprendra le 15 septembre

La Copa Libertadores, équivalent sud-américain de la Ligue des champions, reprendra le 15 septembre après avoir été interrompue en mars en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé vendredi la confédération sud-américaine de football (Conmebol).

+ LIRE ICI