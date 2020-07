Coronavirus: 63.000 nouvelles contaminations aux USA, 70.000 morts au Brésil

Le Brésil et les États-Unis enregistrent le plus de cas de contaminations et de décès au monde.

Plus de 63.000 nouveaux cas aux USA

Les États-Unis ont enregistré 63.643 cas de coronavirus supplémentaires sur les dernières 24 heures, selon les données vendredi soir de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

La veille, le pays avait enregistré un nouveau record du nombre d’infections au Covid-19 avec plus de 65.500 cas supplémentaires en une journée.

Depuis le début de la pandémie, plus de 3,18 millions de cas de coronavirus ont été détectés sur le territoire américain mais le nombre de personnes ayant contracté la maladie est probablement bien supérieur, en raison des difficultés d’accès aux tests qui existaient dans le pays en mars et avril.

Plus de 130.000 morts

Quelque 774 personnes sont mortes du Covid-19 aux États-Unis lors des dernières 24 heures, et l’épidémie a fait 133.969 victimes au total dans le pays, qui est de loin le plus endeuillé au monde.

Les experts craignent que la courbe des décès ne suive rapidement la même trajectoire que celle des nouvelles infections. Ces derniers jours, le Texas et la Floride ont rapporté chacun leur nombre record de décès depuis le début de la pandémie.