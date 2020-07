Météo: un week-end variable mais généralement sec

Le temps sera peu nuageux en de nombreux endroits samedi matin, avec risque d’un banc de brouillard dans les vallées ardennaises, selon les prévisions de l’IRM.

En cours de journée, des éclaircies alterneront avec des nuages cumuliformes. Au littoral, il fera souvent ensoleillé cet après-midi. Quelques petites averses pourront encore se développer, mais dans la plupart des régions le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 16 degrés en Hautes Fagnes, 18 degrés à la côte et 20 à 21 degrés dans le centre. Le vent sera d’abord faible de directions variées, puis modéré de secteur nord-ouest.

Samedi soir, le temps sera généralement peu nuageux sur l’ouest du pays. Sur l’est par contre, le ciel sera partiellement nuageux avec encore le risque de quelques petites averses localisées. La nuit prochaine, il fera sec avec souvent de larges éclaircies et quelques champs de nuages. De la brume ou un banc de brouillard pourront se former par endroits. Les minima varieront entre 5 et 11 degrés. Le vent faible de secteur nord s’orientera au secteur nord-est ou deviendra variable au littoral.

Dimanche, le ciel sera d’abord ensoleillé. Dans le courant de la journée, le temps deviendra partiellement nuageux. Il fera sec avec des maxima entre 18 et 22 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré de direction variable ou de secteur nord-est.