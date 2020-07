Hazard rejoue 14 minutes, 5e clean sheet de rang pour Courtois

Hazard est monté au jeu à la 82e et a été rapidement ... la victime d’une faute adverse. AFP

Le Real Madrid s’est rapproché encore un peu plus d’un 34e titre de champion d’Espagne en s’imposant ce vendredi soir contre Alaves. Thibaut Courtois a gardé ses filets inviolés pour la 5e rencontre de rang. De retour dans l’effectif, Eden Hazard a joué les 14 dernières minutes.

De retour sur la feuille de match, Eden Hazard a disputé les 14 dernières minutes du match remporté ce vendredi soir par le Real Madrid face à Alaves (2-0). Le Diables rouge est en effet monté au jeu à la 82e de jeu à la place de Benzema (touché à la cuisse?).

Pour la 5e fois d’affilée, Thibaut Courtois a signé une clean sheet. Auteur de deux solides arrêts, le portier des Diables rouges a également eu un brin de chance en tout début de match lorsque la reprise de la tête de Joselu a frappé la transversale de son but.

Face au modeste Alaves, le Real Madrid, privé de Ramos et Carvajal (suspendus) et de Marcelo (blessé à l’adducteur gauche), a fait le job grâce à des buts de Benzema sur penalty (12e) et d’Asensio (50e). Les joueurs de Zidane conservent 4 points d’avance sur Barcelone, à trois journées du terme de la compétition.

Le Real Madrid disputera son prochain match lundi soir à Grenade. Il pourrait même y être champion à condition de s’y imposer, et surtout à condition que Barcelone s’incline ce samedi à Valladolid.