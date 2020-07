Nouveau pas vers l’euro pour la Bulgarie et la Croatie

Actuellement, 19 des 28 pays de l’UE ont adopté l’euro comme monnaie unique. La Lituanie est la dernière à avoir rejoint ce groupe, début 2015. Une situation qui pourrait changer prochainement.

La Bulgarie et la Croatie ont fait un pas de plus pour rejoindre la zone euro. Les deux pays vont en effet faire partie du mécanisme de taux de change européen (MCE-2), a annoncé vendredi la Banque centrale européenne (BCE). Cela signifie qu’ils vont lier leurs monnaies nationales - le lev bulgare et le kuna croate - à l’euro. D’ici deux ans au plus tôt, ils pourront les changer pour la monnaie unique européenne.

La BCE a également fixé les taux de change de base pour les deux monnaies nationales: 7,5345 par euro pour le kuna et 1,95583 pour le lev, avec un écart maximum d’environ 15%.