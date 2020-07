La réponse immunitaire contre le cancer du sein moindre chez les patients obèses

Des scientifiques de Louvain viennent de découvrir que cet effet positif de la réaction immunitaire sur l’efficacité de la chimiothérapie est moindre pour les patients ayant un indice de masse corporelle (IMC) élevé.

La réponse immunitaire naturelle contre les cancers du sein dont l’évolution n’est pas sensible aux hormones, est moins forte chez les patients souffrant en outre d’obésité, selon une recherche de la KU Leuven et de son hôpital universitaire UZ Leuven, diffusée vendredi.

La réaction immunitaire de l’organisme à certains cancers du sein est déclenchée par des cellules du système immunitaire. Celles-ci attaquent la tumeur et tentent d’éliminer les cellules cancéreuses.

Lors de cancers du sein qui ne sont pas hormonodépendants, c’est-à-dire que leur croissance n’est pas influencée par les hormones sexuelles, les patients développent souvent une forte réponse immunitaire. Cette réaction est bénéfique pour le patient et a également un effet positif sur l’efficacité de la chimiothérapie. Si les cellules sont présentes en grand nombre, les tumeurs disparaissent plus facilement du sein et des ganglions lymphatiques.

Des scientifiques de Louvain viennent de découvrir que cet effet positif de la réaction immunitaire sur l’efficacité de la chimiothérapie est moindre pour les patients ayant un indice de masse corporelle (IMC) élevé. Ils ont en outre constaté que les cancers du sein des patients avec un IMC normal avaient totalement disparu grâce à la chimiothérapie. Ces découvertes ont ensuite été confirmées auprès d’un grand nombre de tumeurs du sein à l’Institut Curie de Paris.

L’étude insiste sur l’impact négatif du surpoids et de l’obésité dans le cadre d’un cancer du sein, également après la thérapie. La recherche a été publiée dans le Journal of the National Cancer Institute et est le fruit du centre multidisciplinaire du sein, sous la direction des professeurs Christine Desmedt et Giuseppe Floris.