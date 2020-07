Un plan de relance de 45 millions d’euros pour les (auto-)routes wallonnes

L’organisation concrète des différents chantiers sera communiquée au cas par cas.

Quelque 45 millions d’euros vont être investis dans des chantiers (auto-)routiers en Wallonie, annonce vendredi la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico). Ce plan de relance concerne une trentaine de chantiers.

«Ce plan permettra à la fois d’assurer sécurité et confort sur les grands axes concernés mais également de participer, dans le même temps, à la relance économique», note la Sofico. Il concerne une trentaine de chantiers, à travers toute la Wallonie, qui porteront sur la sécurisation et la réhabilitation du revêtement des routes, principalement.

Parmi eux, les principaux seront les réfections du revêtement sur l’E42 à hauteur de Péruwelz Vaulx et entre Battice et Ensival et sur l’E25 à Sprimont.