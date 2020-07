La Région débloque 350.000 euros pour la biennale Europalia consacrée aux trains

Pour Bruxelles il s’agit d’une occasion unique de mettre à l’honneur son passé ferroviaire européen.

Le gouvernement bruxellois a décidé d’octroyer un subside de 350.000 euros à Europalia pour l’organisation d’une biennale sur les trains. C’est la première fois qu’Europalia met un thème à l’honneur et non un pays.

Pour Bruxelles il s’agit d’une occasion unique de mettre à l’honneur son passé ferroviaire européen, ont justifié vendredi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et le ministre régional des Finances Sven Gatz, tous deux an charge de la promotion de l’image de Bruxelles.

Europalia a choisi de mettre les trains à l’honneur durant sa biennale 2021-2022, à la suite du 100ème anniversaire de l’International Union of Railways (UIC), dont l’ensemble des états membres de l’Union européenne sont membres.

«Au cours du siècle dernier, les trains ont eu une influence majeure sur l’ouverture des frontières européennes pour les Européens, sur notre façon de voyager, de communiquer et de vivre en Europe... Avec l’exceptionnel musée du train, Train World, situé à Schaerbeek, la Région détient sur son territoire un musée thématique unique qui occupera une place centrale dans cette édition d’Europalia. Cet événement s’intègre donc parfaitement dans la promotion de l’image nationale et internationale de la Région de Bruxelles-Capitale», a commenté Sven Gatz.

Plusieurs anniversaires à fêter

Rudi Vervoort a dit pour sa part se réjouir de ce choix particulier qui marquera le 175e anniversaire de la liaison Paris-Bruxelles, le 25e anniversaire du service Thalys et le 100e anniversaire de l’Union internationale des Chemins de fer (UIC). Avec ce thème, le public pourra découvrir plusieurs événements et expositions dans la Région-Capitale mais aussi en Belgique et dans ses pays voisins.

Le directeur d’Europalia, Koen Clement, a souligné le rôle primordial joué par la région bruxelloise dans le développement du réseau ferroviaire en Belgique.

Depuis les premières années de son existence, la Belgique a toujours été à la pointe du chemin de fer. La première ligne d’Europe continentale de chemin de fer a été inaugurée le 5 mai 1835 entre Bruxelles et Malines. Le train fut tiré par trois locomotives à vapeur de fabrication anglaise, suivi par des wagons accueillant 900 invités à bord. Il s’agissait du premier train sur le continent européen.

En 2021, cela fera également 175 ans que la première ligne ferroviaire entre deux capitales, Bruxelles et Paris, a été inaugurée sur le continent européen. Et en 2021, sera célébré le dixième anniversaire du livre blanc de la Commission européen pour un espace européen unique des transports.