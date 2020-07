L’Arizona toujours dans les cartons

Après un début de semaine fort agité, les négociations se poursuivent pour la formation d’une coalition «Arizona», qui s’appuierait sur six partis: les trois formations actuellement au gouvernement (MR, Open Vld et CD&V) avec la N-VA, le sp.a et le cdH.

Après une réunion plénière annulée lundi, suite au désistement du sp.a et du cdH, certaines tensions étaient palpables en début de semaine. Mais les discussions ont repris de façon bilatérale et - changement par rapport à la foire d’empoigne du début de semaine - dans une certaine discrétion.

Le scénario Arizona reste d’actualité pour les négociateurs Egbert Lachaert (Open Vld), Joachim Coens (CD&V) et Georges-Louis Bouchez (MR). Le travail se poursuit «à un niveau plus technique», avec tous les partis impliqués dans la coalition Arizona, nous glisse-t-on dans l’entourage d’un des négociateurs.

Vendredi après-midi, du côté du cdH, un des deux partis francophones inclus dans la partie, on indiquait par contre ne pas avoir été convié à la moindre nouvelle réunion depuis celle de mardi. Les humanistes restant néanmoins ouverts à la discussion.