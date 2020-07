La nouvelle saison de Bundesliga débutera le 18 septembre

La saison 2020-2021 de Bundesliga, le championnat allemand de football, débutera le 18 septembre prochain et se terminera le 22 mai 2021, selon le calendrier publié par la fédération allemande de football (DFB) vendredi.

Les matches du premier tour de la Coupe d’Allemagne se dérouleront du 11 au 14 septembre et la finale est prévue le 13 mai 2021 à Berlin.

Le début de la nouvelle saison était initialement prévu au mois d’août mais a été repoussé suite à l’interruption de trois mois de la saison 2019-2020 à cause du coronavirus. Le championnat allemand avait repris le 16 mai dernier à huis clos et la saison s’est terminée le week-end dernier par la finale de la Coupe d’Allemagne remportée par le Bayern Munich face à Leverkusen. Le club bavarois avait réalisé le doublé en remportant son 30e titre de champion d’Allemagne quelques jours plus tôt.