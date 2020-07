Voici comment la commission spéciale coronavirus va travailler

Les cinq ensembles thématiques:

- Préparation à une possible crise sanitaire à grande échelle (pré-corona)

- Fonctionnement, encadrement et financement du secteur des soins et du personnel soignant

- Harmonisation à l’international et communication

- Achat, production et distribution du matériel de production et de test, des médicaments et du traçage

- Coordination intrabelge de l’approche, de la communication et du confinement