EuroCup: Anvers jouera contre Krasnodar, Andorre, Lietkabelis, Bologne et Monaco

Les Giants d’Anvers ont été placés dans le groupe C de la prochaine édition de l’EuroCup dont le tirage a été effectué ce vendredi midi à Barcelone.

Ils affronteront le Lokomotiv Kuban Krasnodar, Morabanc Andorra, Lietkabelis Panevezys, Virtus Segafredo Bologne et l’AS Monaco.

Après deux campagnes en Ligue des champions (dont une troisième place lors de la saison 2018-2019), les Giants d’Anvers ont décidé de changer de compétition pour prendre part à l’EuroCup, une compétition organisée par l’ECA, l’organisateur de la prestigieuse Euroleague. Le tirage au sort de la saison régulière a été effectué ce vendredi midi à Barcelone et les Anversois ont été placés dans le groupe C en compagnie du Lokomotiv Kuban Krasnodar (Russie), de Morabanc Andorra (Espagne), du Lietkabelis Panevezys (Lituanie), de Virtus Segafredo Bologne (Italie) et de l’AS Monaco (France).

Le groupe A est composé d’Unics Kazan (Russie), Joventut Badalone (Espagne), Partizan Belgrade (Serbie), Umana Reyer Venise (Italie), Bahcesehir Collège Istanbul (Turquie) et JL Bourg (France). Dans le groupe B, on retrouve l’Unicaja Malaga (Espagne), Buducnost Pogdorica (Monténégro), Maccabi Rishon Lezion (Israël), Germani Brescia (Italie), Ratiopharm Ulm (Allemagne) et Boulogne Metropolitans 92 (France). Enfin, le groupe D est composé de Promitheas Patras (Grèce), Herbalife Gran Canaria (Espagne), Dolomiti Energia Trento (Italie), Cedevita Olimpija Ljubjana (Slovénie), Frutti Extra Bursaspor (Turquie) et de Nanterre 92 (France).

Les quatre meilleures équipes de chaque groupe, après une série de matchs en aller-retour, seront qualifiées pour le Top 16 de la compétition où les formations seront à nouveau divisées en quatre groupes de quatre.