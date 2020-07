Sergio Perez, le plus rapide lors des premiers essais libres du GP de Styrie

Sergio Perez (Racing Point) s’est montré le plus rapide lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Styrie, le deuxième Grand Prix de la saison, qui se déroule sur le circuit du Red Bull Ring à Spielberg en Autriche.

Le pilote mexicain a réalisé un chrono de 1:04.867 sur le circuit autrichien avec 96 millièmes d’avance sur Max Verstappen (Red Bull). Les deux pilotes Mercedes Valtteri Bottas (+0.222) et Lewis Hamilton (+0.253) se classent respectivement troisième et quatrième. Les Ferrari de Sebastian Vettel (+0.903) et Charles Leclerc (+0.970) ont dû se contenter des dixième et douzième places.

Une première séance d’essais libres qui a également vu le retour de Robert Kubica. Le Polonais, pas prolongé par Williams, est passé pilote de réserve chez Alfa Romeo et s’est classé dix-huitième (+1.930).

La deuxième des trois séances se tiendra vendredi après-midi (15h-16h30). La troisième séance (12h-13h) ainsi que les qualifications (15h-16h) sont prévues samedi. Dimanche, le départ du deuxième Grand Prix de la saison 2020 sera donné sur le coup de 15h10.