Pro League: le mercato estival se déroulera en 2 phases et se terminera le 5 octobre

À cause du coronavirus, le mercato estival sera différent en Belgique avec une première phase entre le 7 juillet et le 31 août et une seconde entre le 8 septembre et le 5 octobre. La Pro League l’a confirmé vendredi.

L’Union des associations européennes de football (UEFA) avait déjà annoncé que le mercato estival avait été déplacé du 31 août au 5 octobre afin de permettre aux clubs qui terminent leur championnat cet été de prendre le temps de se renforcer pour la saison 2020-2021.

En Belgique, deux matches à enjeu de la saison 2019-2020 doivent encore être joués: la finale de la Coupe de Belgique entre l’Antwerp et le Club de Bruges (1er août) et la manche retour de la finale de D1B entre OHL et le Beerschot (2 août). La saison ne se terminera donc pas avant le 2 août et cela aura des conséquences sur le mercato estival.

Le mercato débute traditionnellement le 15 juin mais le début avait été reporté au 7 juillet pour se terminer le 31 août comme d’habitude. La seconde période durera quatre semaines (8 septembre au 5 octobre). La Pro League s’aligne donc sur les principales compétitions européennes afin d’éviter que les clubs ne perdent leurs meilleurs éléments sans pouvoir leur trouver de remplaçant.

Les dates du mercato hivernal (4 janvier au 1er février 2021) ne devraient pas changer.