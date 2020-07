Masques: pour la Cour des comptes, le marché de la Défense était correct

Après le Conseil d’État, c’est la Cour des Comptes qui a estimé correct le deal passé par la Défense pour l’achat de masques.

«La Cour des Comptes a confirmé que ce marché s’était passé dans de très bonnes conditions», a répété le ministre de la Défense, Philippe Goffin, vendredi matin sur les ondes de la RTBF.

«La Défense a appliqué strictement et de manière correcte les dispositions de son cahier des charges. Et toutes les offres ont été traitées sur un pied d’égalité», souligne de son côté la Cour des Comptes dans son rapport sur la commande, par la Défense, de quelque 18 millions de masques. «Aucune irrégularité n’a été constatée en ce qui concerne la sélection qualitative et la conformité administrative du marché. La conformité technique a également été respectée strictement», ajoute-t-elle.

Ce rapport fait suite aux nombreuses discussions qui ont émergé à propos de ce marché, notamment dénoncé par les sociétés belges évincées et par la N-VA.

Depuis, les nationalistes flamands ont pu consulter l’ensemble du dossier et ont admis qu’aucune irrégularité flagrante ou faute volontaire n’avait été commise.

La semaine passée, le Conseil d’État, saisi par une société non-retenue par la Défense – et à nouveau saisi par deux autres entreprises -, avait lui aussi estimé qu’il n’y avait aucune raison de suspendre le marché.