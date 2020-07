À 34 ans, Salomon Kalou rebondit au Brésil, à Botafogo

L’attaquant international ivoirien Salomon Kalou va rebondir à 34 ans à Botafogo au Brésil, après avoir sillonné l’Europe du Feyenoord Rotterdam au Hertha Berlin, en passant par Chelsea ou Lille, a annoncé jeudi le club de Rio de Janeiro.

Le joueur aux 97 sélections (28 buts), qui a disputé deux Coupes du monde (2010, 2014) avec les Eléphants ivoiriens, s’est engagé jusqu’à fin 2021, précise le club.

Formé à l’Asec Mimosas, célèbre pépinière de talents ivoirienne, Kalou a rejoint à 18 ans Feyenoord avant d’enrichir son palmarès lors de ses six saisons à Chelsea, conclues en 2012 par une Ligue des Champions. Il a également remporté un titre de champion d’Angleterre, quatre Coupes d’Angleterre et une Coupe de la Ligue avec le club londonien. Il a ensuite joué deux saisons à Lille et portait les couleurs du Hertha Berlin depuis l’été 2014.

Kalou est le 2e international étranger de renom recruté par Botafogo, après l’international japonais Keisuke Honda, également âgé de 34 ans.

Le championnat de l’État de Rio de Janeiro est le premier à avoir repris au Brésil, en dépit de la pandémie de coronavirus qui frappe durement le géant sud-américain, deuxième pays au monde le plus touché avec 65.487 décès et 1,6 million de contaminations recensées.

Le championnat national brésilien doit lui reprendre le 9 août, malgré l’opposition d’autorités régionales en raison de la pandémie.