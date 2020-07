Séville et Manchester United se rapprochent de la Ligue des champions

Paul Pogba et Bruno Fernandes sont en grande forme avec Manchester United. AFP

Le FC Séville et Manchester United ont fait la bonne opération hier dans leur championnat respectif.

Le FC Séville s’est imposé 1-2 à l’Athletic Bilbao, jeudi, pour le compte de la 35e journée du championnat d’Espagne et a fait un grand pas vers la qualification à la prochaine Ligue des champions.

Mené suite au but d’Ander Capa (28e), Séville a renversé la situation grâce à Ever Banega (70e) et Munir El Haddadi (74e).

Séville occupe la quatrième position avec 63 points, 6 de plus que Villarreal, cinquième, alors qu’il ne reste que trois journées à disputer. Bilbao (48 points) est neuvième.

Le Real Madrid, qui reçoit Alaves vendredi, est en tête (77) devant le FC Barcelone (76) et l’Atlético Madrid (63).

GOLAZO | Séville prend les commandes grâce à cette tête imparable de Munir ! Que dire de l'assist de Banega ! 🤤



1??-2?? #AthleticSevillaFC 🇪🇸 pic.twitter.com/lU0D50QUZM — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 9, 2020

Manchester United s’impose à Aston Villa et revient à un point de la 4e place

Manchester United s’est imposé 0-3 sur le terrain d’Aston Villa, jeudi, en clôture de la 34e journée du championnat d’Angleterre et met la pression sur Leicester dans la course à la Ligue des champions.

Brunos Fernandes a ouvert le score sur un penalty qu’il s’était lui-même procuré à la 27e minute. Le jeune Mason Greenwood a doublé la mise en fin de première période, d’une frappe tendue de l’entrée du rectangle au terme d’un contre rondement mené (45e+2). A 18 ans, le jeune ‘Red Devil’inscrit déjà son 9e but de la saison, le quatrième au cours des trois dernières journées.

Paul Pogba, d’une frappe des 20 mètres, a fixé le score à 0-3 (58e).

Avec 58 points, Manchester United, cinquième, revient à une seule longueur de Leicester, quatrième et actuellement dernier qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.

Aston Villa, privé de Bjorn Engels, blessé au tendon d’Achille, est 19e et avant-dernier avec 27 points, à 4 points de Watford, premier sauvé.