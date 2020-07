By D: osez La couleur et les matières

Rayonnante pour l’été

Pour la collection de cet été, Danide Geffrard-Cormeau a choisi la couleur du soleil. «Cet été, ma couleur c’est le jaune et le doré!» Que ça soit sur l’une de ses petites vestes courtes ou à travers un top fluide et doré, Danide mise cette saison sur la lumière. «Même si je confectionne des pièces en fonction des demandes de mes clientes. Je dis aux gens de s’amuser.»

D’ailleurs, l’une de ses créations a des airs de disco: son legging métallisé. Ici, elle le porte doré avec un top satin doré et l’une de ses fameuses ceinturbantop (voir ci-dessous). «Le legging, c’est la petite touche funny. C’est une pièce forte, que l’on peut combiner par exemple avec un chemisier noir un peu transparent.»

Dans sa collection, on retrouve aussi une pièce aussi élégante que maligne: la veste smoking réversible. « D’un côté, un tissu classique, de l’autre du wax. » Le col noir sur le côté wax donne du plus bel effet. On imagine alors d’autres tissus, d’autres matières. «Il faut essayer, venir me parler du projet et on travaille ensemble sur celui-ci.»

Si les créations de Danide sont nombreuses pour les dames, les hommes ont également un petit rayon. Avec des vestes, pantalons et autres t-shirts. Pour – pourquoi pas – matcher une tenue en couple lors d’une soirée, ou simplement se démarquer.

Une fourchette de prix? (Ça nous intéresse aussi!) Pour une veste réversible, comptez 269€, un sac environ 140-189€ (en fonction des matières), les petites vestes 200 à 259€. «Le sur-mesure, c’est un service que je donne gratuitement», sourit Danide, qui ne connaît que trop bien le plaisir d’avoir «cette pièce unique».