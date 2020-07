Des sous pour rénover la Grand-Place de Leuze-en-Hainaut

le plan «Mobilité et infrastructure pour tous» a été validé par le gouvernement wallon. Celui-ci implique notamment que soient débloqués des budgets pour la rénovation de la RN 60 et, par voie de conséquence, la rénovation de la Grand-Place de Leuze.

C’est un communiqué transmis ce jeudi soir par la locale Écolo de Leuze-en-Hainaute qui nous apprend la (bonne) nouvelle: «le dossier de la grand-place de Leuze-en-Hainaut anime les débats depuis des années, précisent les Verts leuzois. Après moult remous et discussions, un permis a été accordé pour un projet sur lequel chacun a déjà eu largement l’occasion de s’exprimer. Cependant, le budget, pourtant promis précédemment, avait disparu du plan infrastructure 2 lors de la précédente législature sous le ministre CdH Di Antonio.

Aujourd’hui, nous sommes heureux de constater que le gouvernement wallon a validé le plan «Mobilité et infrastructure pour tous» porté par le ministre écolo Philippe Henry, Vice-Président et Ministre Wallon du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité. Ce plan prévoit les investissements à réaliser sur les voiries régionales pour les prochaines années. La bonne nouvelle pour Leuze, c’est que la rénovation de la grand-place de Leuze a été réintroduite par le ministre Henry dans le plan d’investissement accepté ce jour par le gouvernement wallon, au titre des travaux à effectuer sur la N60. L’enveloppe budgétaire pour ces travaux sur la N60, qui était présente dans la version précédente du plan, a en conséquence été revue à la hausse. Nous remercions bien entendu tous ceux qui se sont mobilisés pour défendre les intérêts leuzois auprès du ministre Henry et en particulier nos député.e.s à la région et au fédéral, Laurent Agache et Marie-Colline Leroy.

Bien entendu, l’enveloppe budgétaire disponible ne permettra pas de réaliser l’ensemble des travaux dont la N60 a besoin!

Des arbitrages et des choix vont devoir être faits. Mais aujourd’hui un plan d’investissement régional mentionne spécifiquement la rénovation de la grand-place. Il est donc temps pour nos autorités locales de se retrousser les manches afin de convaincre le SPW que ce dossier doit être une priorité absolue, pour que Leuze dispose enfin de la grand-place qu’elle mérite…»