La France filtre les cigarettes belges

La France a pris une mesure qui va limiter les achats de cigarettes en Belgique pour les clients français.

«Une seule farde de cigarettes par voiture! Mais plus personne ne viendra pour une seule farde…» Hier, le gérant du magasin Méga Tabac, sur la nationale 89 à Bouillon, découvrait la mesure française qui réduira très bientôt les achats autorisés en Belgique par les ressortissants français (voir ci-contre). Sur cette route qui mène vers Sedan, les magasins de tabac sont nombreux et très fréquentés par la clientèle française qui vient y acheter ses cigarettes à un prix bien moindre qu’en France.

À une vingtaine de kilomètres de là à peine, la réaction est bien différente: «Cette mesure c’est un vrai soulagement, dit Deborah qui, avec son mari, gère le bureau de tabac Le Narval, à Sedan. Avec le confinement, notre chiffre d’affaires a augmenté de 300%, mais depuis qu’on a rouvert la frontière avec la Belgique, c’est revenu à la normale.» La buraliste ne croit pas pour autant que l’achat transfrontalier de cigarettes va s’arrêter complètement grâce à cette mesure. «Il faudra déjà que les Douanes fassent correctement leur boulot et ça, je n’y crois pas trop», dit-elle. Et la Belgique n’est pas très loin de Sedan. S’il faut faire le trajet quatre fois plus souvent, ce n’est pas ce qui freinera les gros fumeurs. Car avec une différence de prix de 3 à 4€ par paquet de cigarettes, ça vaut toujours le coup. «Et je ne vous dis pas ceux qui vont se ravitailler au Luxembourg…»

Retour côté belge, mais dans le rayon vins et alcool cette fois. Du côté de Vinum et Spiritus, la fédération belge du secteur des vins et spiritueux, on découvre la mesure française avec un certain intérêt. «Cela montre bien que c’est individuellement que les pays doivent prendre des décisions en la matière. Mais la Belgique a toujours été sur la défensive, préférant attendre de voir ce que les autres font», dit Geert Van Lerberghe, le directeur général de la fédération. Depuis des années, celle-ci se bat pour que le taux des accises sur les vins et alcools soit réduit.

Déjà difficile par rapport au Luxembourg, depuis la hausse du taux en 2015 la concurrence avec les pays frontaliers est encore plus inégale. Un seul exemple, dit Gert Van Lerberghe: «Les Pays-Bas, qui savent très bien que le Belge aime le vin mousseux, ont diminué les accises sur ces produits. » Résultat? Une différence de 1,50€ pour une bouteille de 5 ou 6€.

Pour Gert Van Lerberghe, c’est toute l’architecture des accises qui doit être corrigée. Pour l’alcool, mais aussi les cigarettes, les e-cigarettes et même les eaux et limonades. Autant de produits moins chers en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou au Luxembourg. «Soyons aussi rusés que les Néerlandais avec les bulles et les Français avec le tabac », dit-il. Le but n’étant pas d’augmenter le volume des ventes mais bien de faire en sorte que ce qui est acheté chez nos voisins aujourd’hui le soit chez nous demain.