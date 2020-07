Une nouvelle pile sous eau pour le pont des Trous

Dernières infos sur le chantier du pont des Trous avant les vacances qui verront ce dernier interrompu jusqu’au lundi 3 août, en raison des congés dans le secteur de la construction.

Comme nous l’apprend Scaldistournai.eu sur sa page Facebook relative au suivi du mégachantier d’élargissement et d’embellissement de l’Escaut: samedi dernier, la pose de la pile immergée, au pied de la tour de la Thieulerie du pont des Trous, en rive droite du fleuve, s’est déroulée sans souci. Seuls signes tangibles de la présence de la pile immergée: deux petits bouts de colonnes qui dépassent de la surface du fleuve sur lesquelles viennent se poser des canards… ÉdA

Pour rappel, cet ouvrage est constitué d’une semelle en béton armé de 7x1,3m de surface et d’une épaisseur de 50 cm, surmonté de deux colonnes en béton de 90 cm de diamètre d’une hauteur de 4,3 m. L’ensemble – d’un poids de 26 tonnes – a été réalisé afin de pallier l’impossibilité de forer et de bétonner des pieux à cet endroit, un massif dur ayant été rencontré. Sur le terrain, seules deux portions de colonnes dépassant de quelques cm au-dessus de la surface de l’eau témoignent de la présence de cette pile. C’est notamment pour permettre cette réalisation -mais pas uniquement – qu’a été installée de ce côté, une grue de type Liebherr 160 EC-B 8 Litronic.

Celle-ci a une longueur de flèche de 55 m, soit suffisante pour couvrir les deux tours, car elle sera aussi utilisée pour la reconstruction des arches et restera d’ailleurs en place jusqu’à la fin du chantier prévue pour la mi-2022. Pour rappel, cette grue atteint une hauteur (sous crochet) de 36,8 m, de quoi «survoler» sans encombre les arbres du quai Sakharov.

Une dalle pour les gradins du côté de la tour du Bourdiel

Sur la rive gauche, au bas du Jardin de la Reine, les ouvriers ont placé cette semaine des éléments en T qui formeront la partie des gradins affleurant l’eau à l’aval du pont des Trous.

Une dalle de béton ferraillé a également été coulée sur ces éléments préfabriqués. Pendant ce temps, sur la tour de Bourdiel et à la carrière de Gore, les travaux de taille des pierres et le remplacement de celles qui sont endommagées se poursuivent jusqu’à ce vendredi. La dalle a été coulée ce jeudi et elle accueillera les gradins en rive gauche, entre le fleuve et le jardin de la Reine. ÉdA

Ensuite, les hommes prendront des vacances bien méritées avant de reprendre le travail dès le lundi 3 août…

Un petit bonus pour les nostalgiques avec cette vidéo sortie de nos archives et montrant le pont des Trous à quelques heures de la déconstruction des arches centrales: