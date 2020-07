Waasland-Beveren sauvé? Pas si vite, estime le CA de la Pro League

Réuni en urgence aujourd’hui après la décision de la CBAS d’annuler la relégation de Waasland-Beveren, l’AG de la Pro League a demandé au management un rapport avant un nouveau CA, probablement lundi.

Au lendemain du coup de tonnerre de la CBAS, à savoir l’annulation de la relégation de Waasland-Beveren, le conseil d’administration de la Pro League s’est réuni en visioconférence, ce jeudi après-midi. Après avoir discuté une bonne heure, il a demandé au management de la Pro League et, surtout, aux avocats, de revenir avec un rapport circonstancié sur les 117 pages du rendu de la cour d’arbitrage. Une note qui doit lui permettre de disposer de tous les éléments et se réunir à nouveau, lundi, pour plus que probablement reconvoquer une nouvelle AG.

Mieux motiver la décision

Sera-t-il alors demandé aux clubs de D1A et D1B de revoter sur la question posée le 15 mai quant à la relégation de Waasland-Beveren et au format de la saison à venir? On ne le sait pas encore à cette heure, mais c’est probable. Même si Waasland estimait cette option impossible, il se pourrait bien que la même décision que celle du 15 mai soit prise. Car aux yeux des avocats et du management de la Pro League, le verdict de la CBAS ne dit pas que la décision de faire descendre Waasland-Beveren était une ineptie, mais plutôt qu’elle manquait de motivations. Surtout par rapport au fait que la finale retour de D1B, OHL-Beerschot, reste bien programmée, elle, contrairement à la 30e journée du championnat.