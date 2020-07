Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 9 juillet.

Le Conseil supérieur de la Santé préconise le port obligatoire du masque dans les magasins

Le Conseil supérieur de la Santé (CSS) recommande de rendre obligatoire le port du masque dans les magasins afin de protéger la santé des clients et des commerçants, souligne-t-il ce jeudi dans un communiqué.

Des codes couleur pour les pays étrangers: voici où on peut voyager

Pour les touristes belges revenant de l’étranger, un code couleur a été établi en fonction des destinations. Et ce n’est pas très clair…

4% des personnes vulnérables à Bruxelles sont positives au Covid-19

Pas moins de 4% des personnes vulnérables à Bruxelles, comme les personnes sans domicile fixe, les réfugiés, les personnes sans papier ou les individus en situation précaire – sont positives au Covid-19, selon l’organisation humanitaire Médecins du Monde.

Coronavirus: la moyenne journalière des nouvelles contaminations en légère hausse

La moyenne journalière des contaminations au nouveau coronavirus sur sept jours est en légère hausse.

Les maisons de repos bruxelloises se préparent pour une deuxième vague

L’organisme public de protection sociale Iriscare a envoyé jeudi une circulaire aux maisons de repos de la Région bruxelloise pour les préparer à une éventuelle deuxième vague de la pandémie de covid-19, a annoncé jeudi le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron, sur les ondes de Bel-RTL.

La Ville de Bruxelles octroie 35 millions d’euros en avance aux hôpitaux publics

Le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles va verser un montant de 35 millions d’euros en avance de trésorerie à ses hôpitaux, confrontés à une besoin urgent en la matière, dans le contexte de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et de coûts supplémentaires que celle-ci engendre, a annoncé jeudi matin le cabinet du bourgmestre Philippe Close (PS).

Les vols reprennent doucement à Brussels Airport

«Même si la reprise est lente et progressive, la tendance est à la hausse au fil des semaines avec une offre de plus en plus riche de destinations. En juin dernier, mois de transition donc, Brussels Airport a constaté une baisse de 96,5% en termes de passagers, par rapport au même mois de l’année dernière», souligne jeudi Brussels Airport.

La crise du coronavirus aura un impact sur le coût budgétaire du vieillissement

La crise consécutive à la pandémie de coronavirus aura un impact sur le coût budgétaire du vieillissement de la population, selon les perspectives annuelles présentées ce jeudi par le Comité d’étude sur le vieillissement (CEV) du Conseil Supérieur des Finances.

Coronavirus: Ryanair va licencier plus de 80 personnes en Belgique

Après avoir menacé son personnel basé en Belgique depuis plusieurs semaines de licenciements s’il n’acceptait pas de nouvelles conditions salariales, Ryanair est passé à l’acte.

Flambée de cas de coronavirus à Tulsa après le meeting de Donald Trump

Le nombre de cas de Covid-19 recensés à Tulsa, dans l’Oklahoma, s’est envolé un peu plus de deux semaines après un meeting de campagne organisé par Donald Trump dans cette ville, ont indiqué ce mercredi les autorités sanitaires locales.

Coronavirus: la Finlande lève les restrictions de voyage pour les Belges

La Finlande mettra fin aux restrictions de voyage en vigueur en raison de la crise liée au coronavirus pour toute une série de pays, dont la Belgique, à partir de ce lundi 13 juillet, a confirmé le gouvernement finlandais.

Coronavirus: plus de 12 millions de personnes infectées dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 549.701 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles ce jeudi.

Genk confirme le test positif au coronavirus de Paul Onuachu

Le KRC Genk a confirmé le test positif au coronavirus de Paul Onuachu. L’attaquant nigérian a dès lors été placé en quarantaine, a annoncé le club limbourgeois de D1A sur son site officiel ce jeudi matin.

Hockey: Allemagne – Belgique pour relancer la compétition internationale

La Hockey Pro League, compétition internationale qui rassemble les meilleures nations mondiales du hockey sur gazon, va reprendre ses droits le 22 septembre après une longue pause forcée en raison du coronavirus. Avec un double Allemagne-Belgique!

Réouverture des cinémas belges après le confinement: un premier bilan contrasté

Une semaine après la réouverture des cinémas, le 1er juillet dernier, les exploitants de salles, sondés par l’agence Belga, ont pu tirer un premier bilan, sans toutefois avancer de chiffre précis: l’intérêt du public est bien présent.

Le soutien aux artistes se joue aujourd’hui

La Commission des Affaires sociales de la Chambre a de nouveau approuvé la proposition de loi de soutien aux artistes. Mais tout se joue aujourd’hui, en plénière.

VIDÉO | Coronavirus: la famille de Bob Marley reprend le tube «One Love» pour soutenir l’Unicef

La famille de Bob Marley va revisiter le tube «One Love» du célèbre chanteur reggae pour soutenir la nouvelle campagne du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, a annoncé ce jeudi l’Unicef.

VIDÉO | «Coronavirus, connard de virus»: Renaud dévoile sa «Corona Song»

Le chanteur Renaud a mis en ligne mercredi soir sa nouvelle chanson. Dans son style toujours subversif, il rebondit sur l’actu et s’en prend cette fois au Covid-19.

