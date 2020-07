Hockey: Allemagne – Belgique pour relancer la compétition internationale

La Hockey Pro League, compétition internationale qui rassemble les meilleures nations mondiales du hockey sur gazon, va reprendre ses droits le 22 septembre après une longue pause forcée en raison du coronavirus. Avec un double Allemagne-Belgique!

Tant chez les messieurs que chez les dames, la première rencontre opposera l’Allemagne à la Belgique. Les deux équipes s’affronteront une seconde fois le lendemain.

Les Red Lions, en tête, totalisent quatre victoires en six rencontres alors que les Red Panthers ont gagné une fois en quatre matches et sont provisoirement 5es.

Les champions du monde et d’Europe accueilleront ensuite la Grande-Bretagne les 31 octobre et 1er novembre puis les Pays-Bas le 4 novembre. Les troupes de Shane McLeod se rendront encore en Espagne les 5 et 6 février avant de recevoir l’Argentine les 22 et 23 mai avant leur dernière rencontre, contre les Oranje, prévue le 30 mai.

Les Red Panthers joueront aussi contre la Grande-Bretagne (31/10 et 01/11), les Pays-Bas (04/11), en Chine (23/01 et 24/01), puis contre les États-Unis (15/05 et 16/05), l’Argentine (22/05 et 23/05) et les Pays-Bas (30/05).

Fin avril, la Belgique et les onze autres pays engagés s’étaient mis d’accord quant à la prolongation de la deuxième édition du tournoi jusqu’en juin 2021. Entre janvier et début mars, seuls un tiers des duels ont pu se jouer. La compétition s’est arrêtée ensuite suite à la crise du coronavirus.

Pour permettre aux pays participants de se préparer au mieux à rejouer et après avoir concerté les partenaires commerciaux, il a été décidé de prolonger la saison de douze mois, jusqu’en juin 2021.

Une troisième saison serait ensuite prévue de septembre 2021 à juin 2022.