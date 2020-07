Gyorgy Goloman, un pivot hongrois de 2m11 au Spirou de Charleroi

Le Spirou de Charleroi a officialisé ce jeudi l’arrivée de Gyorgy Goloman, un pivot hongrois de 24 ans (2m11) pour la saison prochaine en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Formé en Hongrie, Gyorgy Goloman a effectué ses études en Floride, aux États-Unis. Après une bonne année senior, il a décidé de se présenter à la draft NBA, sans y être sélectionné, mais ses prestations en Summer League lui ont permis de jouer pour le compte des Wechester Knicks, l’équipe de G-League des New York Knicks.

Il est ensuite parti au Japon pour y porter le maillot des Yokohama B-Corsairs et des Wamagata Wyverns lors de ces deux dernières saisons. «Souhaitant rentrer en Europe, nous sommes très heureux d’officialiser sa venue. Jeune et motivé, on a hâte de le voir à l’œuvre», a écrit son nouveau club sur son site officiel. Après Adama Darboe et Tim Lambrecht, Gyorgy Goloman est le troisième renfort du Spirou de Charleroi en vue de la saison prochaine.

Pour rappel, la saison dernière a été arrêtée à cause du coronavirus et Ostende a été sacré champion de Belgique.