Pour ne pas gaspiller la bière invendue, 4 brasseries bruxelloises la distillent dans ce spiritueux

Quatre brasseries bruxelloises ont transformé leurs fûts invendus pendant le confinement en «eau de bière». Ce spiritueux est lancé ce jeudi 9 juillet par un parcours dans le centre de Bruxelles.

Que faire de toute cette bière que personne n’a pu boire durant le confinement? Alors que le gel hydroalcoolique est à la mode, les brasseries indés bruxelloises se sont dit que leurs breuvages méritaient mieux que de finir en pousse-mousse. D’où le «Smells like Brussels Spirt», un spiritueux créé par 4 brasseurs de la capitale (Brussels Beer Project, En Stoemelings, La Source et No Science) et la distillerie schaerbeekoise Brussels Distillery. L’artiste François Tusséki est aux pinceaux pour le lettrage très street-art du logo. Le lancement de ces flasques à 37,5° est prévu pour ce 9 juillet.

L’étiquette est signée par le lettreur François Tusséki. BBP «Nous avons distillé des fûts d’invendus prévus pour les cafés bruxellois», explique le quatuor dans son communiqué. «D’où un “blend” très aromatique, une eau de bière entre péket et gin». Pour parfumer nez et bouche, une touche bruxelloise a été injectée par «une infusion de fleurs d’iris». S’y ajoutent «poivre de java, écorce d’orange, coriandre et cardamone». Plus de 1000 litres de bières auront été nécessaires pour la production de «seulement» 1400 bouteilles.

Le lancement de ce spiritueux est prévu ce jeudi 9 juillet. Un parcours dans le centre de Bruxelles réunit pour l’occasion une dizaine d’estaminets (Au bassin, Barbeton, BBP, Cabaret Mademoiselle, Fontainas, Kfkhope, Mappa Mundo, Moeder Lambic Fontainas, Metteko, Roi des Belges, Walvis et Zebra). Le concept de ce rallye: chaque adresse servira une recette de cocktail «unique» à base du «Smells Like Brussels».

On imagine que certains tenanciers passeront du Nirvana pour l’occasion…