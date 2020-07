Coronavirus: la Finlande lève les restrictions de voyage pour les Belges

La Finlande mettra fin aux restrictions de voyage en vigueur en raison de la crise liée au coronavirus pour toute une série de pays, dont la Belgique, à partir de ce lundi 13 juillet, a confirmé le gouvernement finlandais.

La nouvelle mesure s’appliquera non seulement aux Belges mais également aux voyageurs en provenance des Pays-Bas, d’Italie, d’Autriche, de Grèce, de Malte, d’Allemagne, de Slovaquie, de Slovénie, de Hongrie, du Liechtenstein et de Suisse. Auparavant, la Finlande avait donné son feu vert aux personnes originaires de Norvège, du Danemark, d’Islande, d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie.

L’autorisation s’applique également à certains pays européens non-membres de l’espace Schengen, tels que Chypre et l’Irlande.

Les autorités finlandaises évalueront la situation toutes les deux semaines. Le gouvernement d’Helsinki souligne que les restrictions de voyage pourraient être à nouveau renforcées si le nombre d’infections dans un pays donné repartait à la hausse.