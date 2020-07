VIDÉO | «Coronavirus, connard de virus»: Renaud dévoile sa «Corona Song»

Le chanteur Renaud a mis en ligne mercredi soir sa nouvelle chanson. Dans son style toujours subversif, il rebondit sur l’actu et s’en prend cette fois au Covid-19.

Renaud a fêté ses 68 ans en mai dernier, en plein confinement. Une période qui l’a visiblement inspiré puisqu’il vient de dévoiler sa nouvelle chanson: «Corona Song».

Dans le clip, on peut le voir entouré de trois musiciens près d’une roulotte, pieds nus, et avec un masque aux couleurs de son célèbre foulard. «T’as débarqué un jour de Chine, retournes-y qu’on t’y confine, dans ce pays où on bouffe du chien, des chauves-souris, du pangolin…», chante-il, l’air rageur.

Comme souvent dans ses textes, les médias, en particulier les chaînes d’infos, et les édiles politiques en prennent pour leur grade. Au contraire des caissières, du personnel soignant, à qui il dédie la chanson ainsi qu’à «tous les potes qui ont souffert de ce putain de virus». Il prend aussi la défense du «brave docteur Raoult conchié par des confrères jaloux».

«Moi, je m’en fous, je suis immunisé. J’ai des anticorps par milliers. J’ai aussi des anticons, faut dire qu’en France; ils sont légion», balance aussi le chanteur de « Hexagone ».

Mise en ligne mercredi 18h, sa «Corona Song» a déjà été vue plus de 325.000 fois en moins de 24 heures.