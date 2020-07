L'AS Eupen s'impose à l'Antwerp pour son premier match de préparation

Courte victoire des Pandas d'Eupen ce mercredi soir à l'Antwerp, 0-1.

Après avoir quitté Horst (Pays-Bas) au terme une semaine de stage, les Eupenois se rendaient à Anvers pour y disputer leur premier match de préparation.

À huis clos, les Eupenois se sont imposés par le plus petit écart: 0-1, grâce à un but inscrit par le jeune Marciano Aziz (12e ). L’entraîneur Beñat San José a profité de cette première sortie pour faire tourner son noyau et déjà donner du temps de jeu aux recrues Baby, Peeters et Defourny. Miangue, qui s’entraîne seul pour l’instant, n’a pas pris part au match.

Eupen devrait recevoir l’Union Saint-Gilloise le samedi 18 juillet pour un nouvel amical. Mais au vu du contexte particulier, la suite du programme de l’AS n’est pas encore totalement définie.