Des «battles» de danse urbaine cet été au Mont des Arts

Connaissez-vous les «cyphers»? Il s’agit de cercles de danseurs urbains qui s’affrontent dans la ville. Chaque mercredi de l’été, vous les verrez en action au Mont des Arts à Bruxelles.

Dès le 15 juillet, des «battles» de danse auront lieu chaque mercredi place du Musée, au Mont des Arts, dans le centre de Bruxelles. Ce rendez-vous de plein air, appelé «Detours Cyphers», se déroulera entre professionnels du hip-hop.

Les «cyphers» sont en fait des cercles de danseurs où chacun peut montrer son talent en «freestyle», soit en figures d’expression libre. Selon les organisateurs, également à l’origine du Détours Festival, «ils permettront aux danseurs de s’exprimer librement et de partager leur inspiration du moment avec les autres participants». Un style différent sera à l’honneur chaque semaine: de la compétition de headspin (tour sur la tête) au championnat du meilleur robot, en passant par le krump.

«Durant ces rencontres, la scène sera ouverte tant aux démonstrations spontanées qu’aux performances en cours de création, transformant le bitume bruxellois en véritable laboratoire d’expérimentation urbaine», assurent les organisateurs.

Des adaptations seront évidemment mises en place afin de respecter l’ensemble des mesures sanitaires. Et de façon originale: un marquage au sol réalisé par des street-artistes assurera la distanciation du public et des participants. De plus, chaque événement sera diffusé en ligne.

Ces sessions précéderont donc le Detours Festival 2020, 11e édition de ce festival international d’Arts urbains qui aura lieu du 23 au 26 septembre.