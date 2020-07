L’Afrique dépasse le demi-million de cas d’infection au coronavirus

L’Afrique du Sud est, selon l’OMS, le pays le plus touché par la pandémie, avec 29% du nombre total de cas pour le continent. AFP

L’Afrique a enregistré plus d’un demi-million d’infections au Covid-19, a déclaré mercredi l’Organisation mondiale pour la santé (OMS). Alors que le virus a causé le décès d’au moins 11 595 personnes sur le continent, de nombreux pays sont confrontés à une forte augmentation des contaminations.

Les infections au Covid-19 y ont plus que doublé dans 22 pays au cours du mois dernier. L’Algérie, l’Égypte, le Ghana, le Nigeria et l’Afrique du Sud totalisent environ 42% de l’ensemble des cas. L’Afrique du Sud est, selon l’OMS, le pays le plus touché par la pandémie, avec 29% du nombre total de cas pour le continent.

«Plus d’un tiers des pays d’Afrique ont vu leur nombre de cas d’infection doubler au cours du mois dernier. Le Covid-19 menace de plus en plus d’accabler les systèmes de santé fragiles du continent», a déclaré Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

L’épidémie progresse lentement en Érythrée, en Gambie, au Mali, aux Seychelles et au Togo. Dix pays ont par ailleurs connu une tendance à la baisse au cours du mois dernier, a déclaré l’organisation.

Près de 90% des infections concernent des personnes âgées de 60 ans et moins. Ce chiffre pourrait s’expliquer par la jeunesse de la population en Afrique.