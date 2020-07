VIDÉO | «You’ll be mine», le premier single de DJ A.R.T risque de rythmer votre été

Arthur Divoy, alias DJ A.R.T, de Mussy-la-Ville, sort son premier vrai single, avec un clip léché et un son rythmé qui sent bon l’été.

S’il s’est fait peu à peu connaître depuis quelques années, DJ A.R.T, de 20 ans de Mussy-la-Ville, vient de frapper fort avec son premier véritable single «You’ll be mine», sorti ce mercredi 8 juillet sous le label Swutch Music. Le son électro pop, qui sent bon l’été et la bonne humeur, tourne déjà sur Fun Radio, et devrait conquérir bien d’autres stations.

« Ce son, c’est un peu mon miroir»

«C’est la première production avec une maison de disques, un clip pro et une belle promotion. Là, le morceau passe sur Fun Radio, Métropole Radio, Lessentiel Radio et il devrait normalement bientôt être diffusé sur d’autres grosses radios. J’espère qu’il va tourner un maximum, explique DJ. A.R.T, qui répond au nom d’Arthur Divoy. La musique a été composée voilà quelques mois, mais on a bien fait de prendre notre temps pour le sortir maintenant. Et si jamais cela a la chance de devenir un hit de l’été…»

Il ajoute: « J’avais envie de faire un morceau rafraîchissant et qui donne la bonne humeur, ce que j’essaye de refléter au quotidien sur les réseaux. Ce son, c’est un peu mon miroir en fait. «

De quoi lancer véritablement la carrière de celui qui devait participer à Tomorrowland 2020? Sur Youtube, le clip comptait déjà 3 000 vues en quelques heures. Avec une belle dédicace à l'Avenir.

À vous de juger.

Découvrez l’interview complète de DJ A.R.T., sur son premier single, l’annulation de Tomorrowland ou encore ses futurs projets dans l’Avenir Luxembourg de ce jeudi 9 juillet.