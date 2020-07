La Ryder Cup reportée à 2021 à cause du coronavirus

La 43e édition de la Ryder Cup, programmée initialement en septembre prochain (22-27) dans le Wisconsin, a été reportée d’un an en raison du coronavirus. La PGA of America, la Ryder Cup et le PGA Tour l’ont annoncé mercredi. L’événement se tiendra désormais du 21 au 26 septembre sur le parcours de Whistling Straits.

«Contrairement à d’autres événements sportifs de grande ampleur qui se déroulent dans des stades existants, nous devions prendre une décision quant à la construction ou non des infrastructures de cette Ryder Cup à Whistling Straits», a expliqué Seth Waugh, le directeur général de PGA of America. «Il est devenu évident qu’aujourd’hui, nos experts médicaux et les autorités publiques du Wisconsin ne peuvent nous donner la certitude qu’organiser un événement de manière responsable avec des milliers de spectateurs en septembre serait possible. Au vu de cette incertitude, nous savions que reporter était la bonne décision.»

La Ryder Cup est normalement organisée tous les deux ans. Elle oppose une équipe de golfeurs américains à une équipe de golfeurs européens. L’équipe européenne a remporté l’édition 2018 en France.

La Presidents Cup (Etats-Unis contre le reste du monde), qui devait se tenir du 30 septembre au 3 octobre 2021 au Quail Hollow Club de Charlotte, en Caroline du Nord, est aussi reportée et se disputera du 19 au 25 septembre 2022.