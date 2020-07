Promu, Seraing ouvrira le bal de la Proximus League contre le Beerschot ou OH Louvain

La Proximus League débutera le vendredi 21 août (19h) par un match à domicile du perdant de la finale pour la promotion en D1A, à savoir le Beerschot ou Oud-Heverlee Louvain, contre Seraing, nouveau venu dans cette division. La Pro League l’a annoncé mercredi lors de la présentation du calendrier au stade Edmond Machtens à Molenbeek-Saint-Jean.

OH Louvain et le Beerschot doivent encore s’affronter le 2 août pour le match retour de la finale pour la promotion de la dernière saison de D1A. Après cela, on connaîtra le nom de l’équipe promue en 1A et de celle qui reste en 1B. Le perdant de ce duel ouvrira la nouvelle saison de Proximus League contre Seraing.

La première journée se poursuivra le 22 août (20h45) par une rencontre entre Waasland-Beveren, reléguée de 1A, et l’Union Saint-Gilloise. Dimanche, à 16h, place au duel entre le KMSK Deinze, champion de D1 amateurs l’an passé, et le RWD Molenbeek, lui aussi promu dans l’antichambre de l’élite. Westerlo et Lommel clôtureront cette première journée lundi soir (20h).